ياسمين رئيس تشارك الجمهور بصور من كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، والذي حقق إيرادات تخطت الـ30 مليون جنيه في مصر.

فيلم «الهنا اللي أنا فيه» من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، تشارك ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "منتهي الصلاحية"، ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل "رقم سري"، الذي عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض مؤخرًا فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي، ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وشاركت ياسمين رئيس في رمضان 2024 بمسلسل "جودر"، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.