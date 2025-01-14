أعلنت اللجنة الانتخابية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها قبلت أوراق اعتماد 41 حزبا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل، وذلك بعد جلسة استمرت يومين.

وتم قبول جميع الأحزاب السبعة الممثلة في البوندستاج الحالي وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار.

كما تم قبول حزب رابطة الناخبين في جنوب شليسفيج، وهو حزب يمثل الأقليات الدنماركية والفريزية ويمثله عضو واحد حاليا. ويستفيد الحزب من بند خاص في قانون الانتخابات.

وقبلت اللجنة أيضا الأحزاب الممثلة في برلمان ولاية واحدة على الأقل مثل حزب تحالف ألمانيا وتحالف سارة فاجنكنيشت وحزب الناخبون الأحرار. ويتم تمثيل حزب تحالف سارة فاجنكنيشت في البوندستاج الحالي أيضا، بعد انفصال الأعضاء عن حزب اليسار.