المدعي في قضية ترامب: فريقي دافع عن سيادة القانون

قال المدعي الخاص الأمريكي، جاك سميث، في تقرير جديد، إن فريقه "دافع عن سيادة القانون" أثناء التحقيق في جهود الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقدم سميث إلى الكونجرس، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على نسخة من التقرير.

و التقرير الذي يأني قبل أيام قليلة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، يركز على تسليط ضوء جديد على محاولته الفاشلة للتشبث بالسلطة في عام 2020.

ومع إغلاق ملف الملاحقة القضائية بسبب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المتوقع أن يكون هذا التقرير بمثابة السجل الأخير من وزارة العدل لمرحلة مظلمة في التاريخ الأمريكي هددت بتعطيل الانتقال السلمي للسلطة، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية منذ قرون.

وأحالت وزارة العدل التقرير إلى الكونجرس في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بعدما رفضت قاضية أمريكية منع نشره. ورغم أن معظم تفاصيل جهود ترامب لإلغاء الانتخابات معروفة بالفعل، فإن الوثيقة تتضمن لأول مرة تقييما مفصلا من جاك سميث حول تحقيقه، بالإضافة إلى دفاعه ضد الانتقادات التي وجهها ترامب وحلفاؤه بأن التحقيق كان مسيسا.

وقال سميث" في رسالة مرفقة بالتقرير موجهة إلى المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، "على الرغم من أننا لم نتمكن من إحالة القضايا التي وجهنا فيها اتهامات إلى المحاكمة، فإنني أعتقد أن حقيقة دفاع فريقنا عن سيادة القانون أمر مهم".

وأضاف سميث: "أعتقد أن النموذج الذي قدمه فريقنا للآخرين في الكفاح من أجل العدالة، دون اعتبار للتكاليف الشخصية، أمر مهم".