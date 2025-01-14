مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن ستعلن عن إلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إنه من المتوقع أن تحذف إدارة الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء اسم كوبا من قائمة تصنيف الولايات المتحدة لها كدولة راعية للإرهاب.

وأصر المسؤولون على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطوة التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

ورفض مسؤولو مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على الأمر.

ومن المرجح أن يتم التراجع عن هذه الخطوة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه ويتولى وزير الخارجية المعين ماركو روبيو منصبه.

يذكر أن روبيو، الذي فرت عائلته من كوبا في خمسينيات القرن الماضى قبل الثورة الشيوعية التي أوصلت فيدل كاسترو إلى السلطة، من دعاة فرض العقوبات على الجزيرة الشيوعية.