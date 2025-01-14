كييف تعلن إسقاط 58 من أصل 80 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 58 من أصل 80 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 80 طائرة مسيرة من طراز شاهد وعدة طرازات خادعة أخرى، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريول وكورسك وبريمورسكو - أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأكد صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية 58 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركيف وتشيركاسي وكييف وزيتومير وكيروفوهراد ودنيبروبتروفسك وميكوليف وأوديسا وخيرسون.

وأضاف أن 21 طائرة مسيرة زائفة اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بمباني خاصة وشقق ومركبات وممتلكات جراء حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في مناطق سومي وكييف وجيتومير وخاركوف وتشيركاسي.

ووفقا للتقارير الأولية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع وفيات، ويتلقى الجرحى المساعدة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.