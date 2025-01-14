البرهان يختتم جولته الأفريقية بزيارة موريتانيا

اختتم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الفتاح البرهان جولته الأفريقية اليوم بزيارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث عقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان على منصة "إكس"، أن لقاءات البرهان تتضمنت مواصلة التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية للسودان في المحيط الأقليمي، ودعم ومساندة قضايا السودان في المحافل الإقليمية والدولية والعمل على استدامة الأمن والاستقرار والسلام ضد المهددات الخارجية.

وقال البيان، إن الفريق البرهان أطلع القادة الأفارقة على مجمل الأوضاع في السودان وتطورات المشهد السياسي والجرائم والفظائع التي ترتكبها ميليشا الدعم السريع المتمردة ضد الدولة السودانية ومؤسساتها.

كان الفريق البرهان، قال في تصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو في العاصمة بيساو أمس أن: "الحرب في السودان لن تنتهي إلا بخروج قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية ومنازل المواطنين لإنهاء الحرب، وعلى وقف الدعم المقدم لها من الدول سياسيًا وعسكريًا". دون تحديد أي دولة بشكل خاص.

وأكد البرهان أن "علاقات السودان ستتأسس وفق مواقف الدول من الحرب القائمة في السودان الآن"، لافتا إلى موقف الشعب السوداني الرافض للتفاوض أو الجلوس مع الدعم السريع أو قبول وجودها في المستقبل- حسب صحيفة المشهد السوداني.