إدارة الأمن العام باللاذقية: فلول النظام اختطفوا 7 عناصر أمن وهددوا بذبحهم

قال مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، إن «مجموعات من فلول بشار الأسد، استهدفت أمس آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة؛ نتجت عنه إصابات».

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء، أن دورية لإدارة الأمن العام تعرضت لهجوم اليوم من فلول ميليشيات الأسد، أثناء تنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة.

وذكر أن «الهجوم على الدورية أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين»، قائلًا إن «فلول النظام أسروا 7 من عناصر الدورية وهددوا بذبحهم عبر فيديوهات مرئية».

وأشار إلى أن «فلول الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقاً لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية».

وواصل: «لن نتهاون مع هؤلاء المجرمين وسنسعى لاستعادة أسرانا من أيديهم، ونحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم ونطهر سوريا منهم»، بحسب تصريحاته للوكالة.