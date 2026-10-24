إندونيسيا تطلق اثنين من حيوانات إنسان الغاب في البرية

قاد وزير الغابات الإندونيسي راجا جولي أنتوني، عملية إطلاق اثنين من إنسان الغاب البورني في موطنهما الطبيعي بمنطقة كيتابانج، في كاليمانتان الغربية، وذلك بعد إجلائهما من إحدى مزارع نخيل الزيت.

وذكر بيان ورد إلى جاكرتا، أن الوزير أشرف على هذه المبادرة اليوم السبت، بالتعاون مع الدكتورة كارميله يانو سانشيز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «مبادرة إعادة تأهيل الطبيعة في إندونيسيا» غير الربحية، إلى جانب أفراد من الشرطة والجيش في كيتابانج، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية.

وقال أنتوني: «على الرغم من سعادتنا بإنقاذ هذين الحيوانين من مزرعة نخيل الزيت، فإنه من المحزن أن ندرك أن الطريق ما زال طويلا أمامنا لحماية إنسان الغاب».

وشدد على أن حماية المواطن الطبيعية لهذه الحيوانات وضمان توفير أماكن آمنة لها للعيش والازدهار مسئولية مشتركة.