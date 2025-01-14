زيلينسكي وماكرون يبحثان نشر قوات غربية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى المزيد من المباحثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا لحماية أي اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات مع روسيا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي قبل زيارة رسمية إلى كييف قام بها وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء.

ووصل بيستوريوس إلى كييف في زيارة غير معلنة بعدما التقى نظرائه من فرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وبولندا في وارسو أمس الاثنين.

وأثار ماكرون احتجاجات من قبل قادة آخرين، بعد تصريحات أدلى بها قبل عام تقريبا طرح فيها إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية لدعم أي اتفاق سلام، وهي قضية قال، في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه بحثها مع الرئيس الفرنسي.

وأضاف زيلينسكي "كأحد هذه الضمانات، بحثنا المبادرة الفرنسية لنشر قوات عسكرية في أوكرانيا، ودرسنا الخطوات العملية لتنفيذها، والتوسع المحتمل ومشاركة دول أخرى في هذه العملية".