بري: لا يجوز استمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لا يجوز استمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وباستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الأربعاء عن بري قوله ، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ممثلا "الخماسية"، في حضور السفير هيرفية ماجرو ، إن لبنان التزم وملتزم بالقرار 1701 وبإتفاق نوفمبر عام 2024 .

ونوه بري بـ "الجهود الفرنسية وجهود كافة الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه".

وتناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الخامس من آذار المقبل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.

على صعيد آخر ، أطلع المبعوث لودريان ، خلال لقائه ، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرر عقده في باريس في الخامس مارس المقبل ، كما جدد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

كان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ خلال جلسة انعقدت في 26 ديسمبر الماضي مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وتمّت إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي.