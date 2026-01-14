بولندا تبقي على معدل الفائدة لأول مرة منذ يونيو الماضي

أبقى البنك المركزي البولندي على معدل الفائدة بدون تغيير لأول مرة منذ يونيو الماضي، حيث يقوم صانعو السياسات بتقييم آثار التخفيف النقدي الذي استمر لأشهر على الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مجلس السياسة النقدية في وارسو أبقى اليوم الأربعاء على معدل الفائدة عند 4%.

وكان محافظ البنك آدام جلابنسكي قد صرح الشهر الماضي أن واضعي السياسات ربما ينتقلون الآن إلى وضع الانتظار لتقييم النتائج، بعدما انخفض معدل التضخم ليقترب من الهدف المحدد على المدى المتوسط وهو 5ر2%.

وكان البنك المركزي البولندي قد خفض تكاليف الاقتراض بواقع 175 نقطة أساس على مدار ست خطوات خلال العام الماضي.