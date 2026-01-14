إيران تحذر المواطنين من الاستماع لشبكة إيران انترناشونال

حذرت السلطات القضائية في إيران اليوم الأربعاء، المواطنين من التعاون مع شبكة إيران انترناشونال، التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتقول السلطات إنها تنشر معلومات مضللة بشأن الجمهورية الإسلامية.

وقال مكتب الادعاء العام إنه يحظر أي تعاون وتعامل وتبادل للمعلومات مع القناة الناطقة باللغة الفارسية، حسبما جاء في تقرير للإعلام الإيراني الرسمي.

وصنفت إيران الشركة القائمة على إدارة الشبكة على أنها منظمة إرهابية. ولا تمتلك الشبكة مراسلين على الأرض، ولكنها تعتمد على المعلومات من داخل البلاد، وقد قامت بتغطية موجة الاحتجاجات الأخيرة بكثافة.

وعلى الرغم من حجب خدمة الانترنت، يمكن للكثيرين في البلاد استقبال القناة عبر الأقمار الاصطناعية التلفزيونية.