 سام مرسي بعد خسارة المنتخب: سنعود أقوى - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 10:04 م القاهرة
سام مرسي بعد خسارة المنتخب: سنعود أقوى

الشروق
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 9:49 م

يثق سام مرسي نجم منتخب مصر السابق، في قدرة الفراعنة على العودة بشكل أقوى، وذلك رغم الخسارة من السنغال 1-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفاز منتخب السنغال بهدف نظيف سجله ساديو ماني في الدقيقة 78، ليصعد بأسود التيرانجا إلى المباراة النهائية.

وقال مرسي عبر "إكس" تعليقا على نتيجة المباراة: "لم يكن مقدرا لنا.. سنعود أقوى، فهذا البلد لديه الكثير من الأمور المبشرة، وسنعود مرة أخرى إن شاء الله".

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي الخاسر من نيجيريا والمغرب في مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل، بينما يلعب الفائز منهما مع السنغال في النهائي يوم الأحد.

 


