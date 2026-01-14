الشرطة الألمانية تعتقل شخصين هددا محصل قطار بسلاح ناري في دوسلدورف

أفادت الشرطة الاتحادية بأن راكبين هددا محصل تذاكر بسلاح ناري على متن قطار للضواحي في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا يوم الثلاثاء، مما استدعى استجابة شرطية سريعة.

وقالت الشرطة إن المحصل العامل على خط قطار الضواحي الإقليمي (إس 6) تعرض في البداية لهجوم لفظي، ثم تم تهديده بمسدس. وفر المشتبه بهما من مكان الحادث، لكن سرعان ما تم رصدهما في محطة أخرى وهما يستقلان قطارا آخر.

وفي وقت لاحق من بعد الظهر، أوقفت عناصر من الشرطة الاتحادية، يرتدون سترات واقية ويحملون أسلحة نارية، القطار، بينما قامت شرطة ولاية شمال الراين-وستفاليا بتأمين المنطقة المحيطة. وأُلقي القبض على المشتبه بهما / 16 و20 عاما/ على متن القطار، وضبط بحوزتهما مسدس صوت.



وتم إخلاء القطار وقدمت فرق الشرطة والإنقاذ المساعدة للركاب. وأشارت الشرطة إلى أن شخصا واحدا أصيب بنوبة ذعر واحتاج إلى رعاية طبية.

وفُتحت قضية جنائية ضد المشتبه بهما، اللذين أُطلق سراحهما في وقت لاحق.