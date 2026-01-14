القاهرة الإخبارية: بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، ببدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وذلك حسبما أوردته الفضائية، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتكثف الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الوسطاء، وذلك للتمهيد لدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل تشكيل لجنة من الكفاءات تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة.

ووصل وفد قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يجري مباحثات مع القيادة المصرية حول استكمال تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق المرحلة الأولى، بما فيها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وأكدت حماس في بيان صحفي لها، الثلاثاء، أن الوفد سيبحث تسريع الدخول في المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل اللجنة الإدارية، واستكمال انسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية لمناقشة التطورات السياسية والميدانية المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية.

بدورها، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن قيادة لجنة إدارة القطاع قريبًا، وذلك بعد طرح أسماء حظيت بموافقة واشنطن وتل أبيب، بموازاة استعداد ترامب للإعلان عن تشكيل مجلس السلام وإطارة التنفيذي خلال فترة قريبة.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن 4 مسئولين و6 أشخاص آخرين مطلعين على القرار، أنه تم اختيار علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، لرئاسة اللجنة.