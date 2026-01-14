سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• والذهب يلامس 4634 دولارا للأونصة

يواصل المعدنان الثمينان الذهب والفضة تسجيل أرقام قياسية جديدة ليضيفا زخما جديدا إلى موجة الصعود القوية في المعادن النفيسة.

وفي تعاملات الأربعاء، تجاوزت أونصة الفضة مستوى 91 دولارا للمرة الأولى على الإطلاق مواصلة القفز وبنسبة 4.6 بالمئة بعد أن سجلت 89 دولارا في الجلسة الماضية أمس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.02 بالمئة ليلامس 4634.40 دولارا للأونصة.

وتأتي هذه الأرقام القياسية مدعومة بقراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز رهانات خفض معدلات الفائدة.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2025، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.7 بالمئة على أساس سنوي.

كما تتأثر المعادن الثمينة بتصاعد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددا، والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بفنزويلا وإيران وغرينلاند.

ويواصل ترامب انتقاداته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، منذ مدة كان آخرها في 30 ديسمبر 2025 حين قال إن لديه مرشحا مفضلا لتولي رئاسة المجلس في المرحلة المقبلة خلفا لباول، مهددا الأخير بمقاضاته بتهمة "الإهمال الجسيم".

وأمس الثلاثاء، أصدر رؤساء بنوك مركزية بارزة في العالم، بيانا مشتركا يدعمون فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ورئيسه عقب فتح تحقيق جنائي ضده.