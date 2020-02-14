 العدل الأمريكية تسقط التحقيق الجنائي ضد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق آندرو مكابي - بوابة الشروق
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العدل الأمريكية تسقط التحقيق الجنائي ضد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق آندرو مكابي

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 فبراير 2020 - 11:12 م | آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 11:12 م

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، عزمها إسقاط التحقيق الجنائي ضد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، آندرو مكابي، من دون توجيه اتهامات له.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن محاميي مكابي تلقوا خطاباً من مكتب الادعاء العام الأمريكي في العاصمة واشنطن، أفرجوا عنه اليوم، بشأن هذا الإعلان.

وجاء في الخطاب أنه "بعد دراسة دقيقة، قررت الحكومة عدم متابعة التهم الجنائية ضد موكلكم آندرو مكابي" والتي نشأت من إحالة مكتب المفتش العام الأمريكي في وقت سابق للتحقيق في سلوكه.

كان آندرو مكابي قد قدّم استقالته عام 2018 بعد خلافات مستمرة مع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

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