قاضية أمريكية توافق على طلب أمازون وقف عقد بين البنتاجون ومايكروسوفت

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وافقت قاضية أمريكية يوم الخميس على طلب شركة أمازون بوقف تنفيذ عقد بمليارات الدولارات لصالح شركة مايكروسوفت المنافسة يتعلق بتزويد وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بخدمات الحوسبة السحابية.

وتعد هذه الخطوة انتصارا لشركة أمازون، التي احتجت على منح العقد، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، لشركة مايكروسوفت في أكتوبر الماضي.

وأصدرت القاضية باتريشيا كامبل سميث هذا الأمر، لكنها احتفظت برأيها.

وأمرت أمازون بدفع 42 مليون دولار في حالة إذا ما كان الأمر القضائي خطأ.

ورفعت شركة أمازون الشهر الماضي دعوى قضائية تطلب فيها من المحكمة إيقاف تنفيذ عقد مايكروسوفت، مدعية أن عملية تقييم العطاءات تضمنت "أوجه قصور واضحة وأخطاء وانحياز لا لبس فيه".

وفي رد فعل أولي ، قال متحدث باسم البنتاجون: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم ونعتقد أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية قد تسببت دون داع في تاخير تنفيذ استراتيجية تحديث وزارة الدفاع وحرمت مقاتلينا من مجموعة من القدرات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وكانت أمازون المرشح الأوفر حظاً للفوز بالعقد، لكن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقت بظلالها على العملية.