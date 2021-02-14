قمة لزعماء منطقة الساحل الإفريقي غدا في تشاد لبحث عدة ملفات

تنطلق غدا الاثنين في نجامينا عاصمة تشاد القمة السابعة لزعماء دول مجموعة الساحل الخمس بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل عبر تقنية الفيديو.



وتوقعت مصادر مطلعة أن تبحث القمة لأول مرة اقتراحا بإجراء حوار من المجموعات المسلحة المتهمة بارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الأفريقية والقوات الفرنسية المشاركة في عملية برخان ومهمة القوات الأممية في مالي " مينيسما" رغم رفض فرنسا للفكرة وتوجه مالي نحو الحوار.



وستعلن فرنسا بشكل رسمي خلال هذا اللقاء بدء سحب قواتها من مالي وتقليص عددها البالغ حاليا خمسة آلاف ومئة عسكري بعد زيادته في قمة " بو" بفرنسا في كانون ثان/يناير 2020 إثر تنامي الهجمات الإرهابية ضد دول الساحل وضد القوات الفرنسية والدولية .



ويتضمن جدول أعمال القمة عدة ملفات أخرى تتعلق بالأمن والتنمية في المنطقة ودعم اقتصاديات دول الساحل والتحالف العالمي لدعم منطقة الساحل وانتقال الرئاسة الدورية للمجموعة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرئيس تشادي إدريس ديبي.



وقالت مصادر فرنسية إن قرار فرنسا البدء بتقليص قواتها في منطقة الساحل يقوم على تعويل باريس على وحدات عسكرية أوروبية من النخبة تم نشرها في منطقة الساحل ضمن قوة التدخل السريع " تاكوبا" التي قامت بعمليات ضد التنظيمات الجهادية والتزام أكبر لدول الساحل الأفريقي بتحمل مسؤوليتها في مجال الأمن والدفاع .



وتضم منطقة الساحل موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.