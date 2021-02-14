يحتفل العالم في 14 فبراير سنويًا باليوم العالمي للزواج الذي أطلق، كنوع من التوعية بأهمية الزوجين كأساس للأسرة التي تعد وحدة أساسية في المجتمع وتؤثر فيه بشكل مباشر.

وبات مكان العمل اليوم مليئًا بالمنافسة والضغط؛ للوفاء بالمواعيد النهائية والكثير من المشكلات المهنية، التي يمكن أن تظهر دون سابق إنذار، ولذلك فمن المهم أن تدعم زوجتك أثناء المرور بهذه المرحلة الصعبة.

وفيما يلي بعض الطرق التي تساعدك في دعم زوجك إذا مرت بأزمة خلال العمل، وفقًا لما ذكره موقع "هابي ماريدج":

لا تأخذ الأمور على محمل شخصي

يمكن أن تؤثر أزمة العمل بشكل كبير على عقل زوجتك، وقد تضطر إلى مواجهة تقلباتها المزاجية أيضًا، كما يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والغضب إلى الاكتئاب، وقد تجد زوجك تنفجر فجأة بسبب أشياء بسيطة أو بدون سبب على الإطلاق، عليك في هذه الحالة ألا تنزعج ولا تأخذ هذا بشكل شخصي، نظرًا لعدم قدرته على تحمل الضغط؛ فيمكن للزوج أو الزوجة التنفيس عن مشاعرهم؛ حيث لا يستطيع معظمنا إظهار مشاعرنا الحقيقية في العمل ومن ثم اجعل المنزل هو المتنفس لكما.

الوصول إلى السبب الحقيقي

في بعض الأحيان لا تبدو الأشياء كما تبدو بشكل سطحي، اقضِ بعض الوقت مع زوجتك وشجعها على مشاركتك تفاصيل الأزمة والوصول إلى جوهرها، وبمجرد أن تعرف ما الذي يزعجها، يمكنك أيضًا مساعدتها من خلال تقديم بعض المقترحات، حتى وإن لم تكن مجدية فالأهم هو أن تشعرها بالمشاركة.

أظهر دعمك

عندما يمر أحد الزوجين بأزمة عمل، قد يزداد الشعور بعدم الأمان، ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من المخاوف بشأن المستقبل ووضع الأسرة، وماذا سيحدث إذا فقد أحدهم وظيفته، ولذا عليك أن تقف بجانب زوجك وتدعمه وتطمئنه بأنك ستكون بجانبه مهما حدث، وأي كانت المشكلة، ستتعاملان وكأنكما شخص واحد.

أظهر حبك

أظهر التعاطف والحب لزوجك، وإذا كان يمكنك تولي بعض المسؤوليات المنزلية من زوجتك لفترة من الوقت، فهذا يمكن أن يوفر بعض الراحة والشعور بالحب والمشاركة.

ضع خطة بديلة

يمكن أن يؤدي عدم اليقين في العمل إلى إبقاء زوجك في حالة تأهب شديد، ولذا ساعد زوجك على وضع خطة بديلة في حالة عدم سير الأمور في العمل كما هو متوقع، هذا يمكن أن يخفف الكثير من التوتر.

تعد الأزمة المهنية من أصعب الأمور التي يمر بها الزوج ويمكن أن تضع ضغطًا هائلاً على الشخص، ومع ذلك، بصفتك النصف الآخر يمكنك مساعدته.