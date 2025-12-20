مسئولان أمريكيان: القوات الأمريكية أوقفت سفينة تجارية ثانية خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية

قال مسئولان أمريكيان، إن القوات الأمريكية أوقفت اليوم السبت سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب، "حصارا" لجميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية، وجاء أيضا عقب استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في 10 ديسمبر.

ولم يتم السماح للمسئولين الأمريكيين الاثنين بالحديث علنيا عن العملية العسكرية الجارية، فتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.