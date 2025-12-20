صدر بيان مشترك عن مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، أكد إحراز تقدم في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، الذي تضمن تنسيقا للمساعدات الإنسانية وإعادة الجثث وتخفيفا للأعمال القتالية.

وجاء في البيان، أن الدول الأربع تدعم إنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية، مؤكدة تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة غزية موحدة ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام، بحسب قناة الجزيرة.

كما أكد البيان، "الالتزام الكامل بجميع بنود خطة الرئيس ترامب للسلام"، داعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتهم وضبط النفس".

وأشار البيان إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

في سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التركية تفاصيل الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة بشأن مراحل اتفاق السلام ووقف الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشلي، إن الاجتماع شهد استعراض القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام غزة، وتبادل الآراء بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأضاف أنه على الرغم من الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في قطاع غزة فإن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لا يزال قائما، وأن إطلاق سراح المحتجزين اكتمل، وأن الاشتباكات قد توقفت إلى حد بعيد.

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية تم التطرق إلى الترتيبات التي تهدف إلى ضمان إدارة غزة من قبل شعب غزة، وتمت مناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة السلام.