شركة الطاقة الإندونيسية تعلن استمرارها في توزيع الوقود بعد الكوارث الطبيعية بجزيرة سومطرة

أكدت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية (بيرتامينا)، أنها تحافظ على إمدادات الوقود والغاز للأقاليم المتضررة من الكوارث في جزيرة سومطرة من خلال استخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي، في ظل تضرر البنية التحتية على نطاق واسع.

وأوضحت الشركة، أن التوزيع مستمر في أقاليم آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية عبر طرق بديلة، مع إعطاء الأولوية للمناطق المعزولة عن العالم بسبب تضرر الطرق، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وقال سكرتير الشركة، آريا دوي باراميتا، في بادانج عاصمة إقليم سومطرة الغربية، اليوم السبت: "نحن نعبئ جميع الموارد المتاحة لضمان استمرارية إمدادات الطاقة بعد الكارثة".

واعتمدت بيرتامينا، على النقل البحري للوصول إلى المناطق النائية، مستخدمة سفن مصممة لنقل المركبات والشاحنات مباشرة على متنها دون الحاجة للرفع بواسطة الرافعات، وسفن البحرية لنقل شاحنات الوقود عبر المناطق المتضررة.

وعندما تكون وسائل الوصول البري والبحري غير ممكنة، تنسق الشركة مع الجيش والشرطة لتوصيل الوقود جوا، بما في ذلك عمليات النقل بالحبال.