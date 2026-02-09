كروس: إذا رحل رونالدو فلن يشاهد أحد الدوري السعودي

وجّه الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق والمعتزل حديثًا، انتقادات حادة لدوري روشن السعودي، معتبرًا أن المسابقة تقوم بالأساس على اسم واحد فقط، هو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي برايان نصر، قال كروس (36 عامًا) إن الدوري السعودي لم يكن معروفًا عالميًا قبل انضمام رونالدو، مؤكدًا أن وجود النجم البرتغالي هو العامل الرئيسي وراء تسليط الأضواء الدولية على البطولة.

وأضاف كروس: "الدوري السعودي عالم مختلف تمامًا. لم يكن أحد يعرفه قبل وصول كريستيانو. والآن هناك نوع من عدم الاحترام للاعب الذي منحهم الشهرة العالمية. أقولها بوضوح: إذا رحل رونالدو غدًا، فلن يشاهد أحد هذا الدوري".

وتأتي تصريحات كروس في وقت تشهد فيه الكرة السعودية حضورًا لافتًا لعدد من النجوم العالميين، وسط جدل مستمر حول مدى استدامة المشروع الرياضي وتأثير الأسماء الكبيرة على شعبية المسابقة مستقبلًا.