معهد بحوث البترول: معرض «إيجبس 2022» فرصة نافذة للتعاون مع الأشقاء العرب

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن الدولة تحتاج إلى فترة انتقالية طويلة للتحول التدريجي من استخدام البترول والغاز إلى الطاقة النظيفة، منوهًا بدراسة هذا الموضوع مع قطاع الصناعة والخبراء.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «السادسة»، التي تقدم عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الاثنين، أن معرض «إيجبس 2022» يعد فرصة نافذة للتعاون مع الأشقاء العرب، لافتًا إلى أن الندوات هي ما تعرف الدول ببعضها البعض.

وأكد أن الهدف الرئيسي من معرض مصر الدولي للبترول يتمثل في التعرف على التحديات والعمل على حلها من خلال البحث العلمي، وكيفية استخدام إمكانيات مصر لتستفيد منها الدول العربية الشقيقة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.