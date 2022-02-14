وزير الصحة الإيطالي: اللقاحات جعلتنا نصمد بوجه موجة مرعبة لوباء كورونا

أعرب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، عن اقتناعه بأن بلاده تمكنت بواسطة اللقاحات المضادة لوباء "كوفيد 19" من الصمود بوجه موجة مرعبة لفيروس كورونا.

وقال سبيرانتسا، وفقا لوكالة آكي الإيطالية للأنباء، إن عدد الحالات التي تم تسجيلها في الشهر والنصف الماضيين كان أكثر من الحالات التي حدثت خلال فترة الوباء برمتها، بينما الآن تشهد إيطاليا انثناء المنحنى، مع عمليات إغلاق أقل من أي مكان آخر.

وأضاف أنه بفضل اللقاحات، "واجهنا هذه الموجة المرعبة لكوفيد 19، مع أكثر من 200 ألف إصابة في اليوم، كما وصلنا إلى تسجيل دخول 1700 شخص إلى أقسام العناية المركزة، لكن في أسوأ الأوقات وصلنا إلى 4000 شخص".

وأبدى الوزير اقتناعه بأن التمكن من الصمود بوجه هذه الموجة، كان بفضل حملة التطعيم غير العادية، مذكرا بأن موجة متحوّر أوميكرون تسببت بالمزيد من الحالات في الشهر ونصف الشهر الماضي، والتي تجاوزت أعداد الإصابات المسجلة طوال عام الجائحة.

وذكر أن 91% من الأشخاص فوق سن 12 عاما تم تطعيمهم وتجنبت المستشفيات ضغوطًا لا تصدق، مؤكدا أن الحصة الأكبر من حالات الاستشفاء تخص أشخاصا غير محصنين، أما غير المطعمين فهم 9% فقط، والذين عند دخولهم إلى المستشفى ينتجون غالبية حالات الإصابة، وبشكل خاص تلك الموجودة في أقسام العناية المركزة.