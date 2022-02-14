وزير الداخلية الفرنسي: انفجار يودي بحياة 7 أشخاص في جنوب غرب البلاد

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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار وقع في جنوب غرب البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير إلى موقع الحادث، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الوزير الفرنسي، أن دورية للشرطة تعرضت للتهديد من قبل رجل مسلح بسكين في منطقة إيل دو فرانس.

وقال دارمانان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعرضت دورية للشرطة الفرنسية، صباح اليوم، للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في منطقة النقل العام، في إيل دو فرانس".

وأضاف: "استخدمت الشرطة سلاحها، وبذلك أزالت أي خطر على المسافرين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الشرطة الفرنسية، أن شرطيين أطلقا النار على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات في باريس.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الشرطة النار على المشتبه به.