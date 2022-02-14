وسائل إعلام دولية تسلط الضوء على زيارة أردوغان للإمارات

سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات، اليوم الإثنين، في أول زيارة له منذ نحو تسع سنوات.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن تركيا والإمارات يمكن أن يسهما معًا في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، مشيرة إلى ما أورده الرئيس أردوغان في مقاله الذي نشرته صحيفة "خليج تايمز" عشية وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف: "نحن لا نفصل بين أمن واستقرار دولة الإمارات وإخواننا الآخرين في منطقة الخليج، وأمن واستقرار بلدنا".

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تستقبل ضيفها بحفاوة عبر عرض مرئي على واجهة برج خليفة، أطول مباني العالم، وإضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الإماراتية بألوان العلمين الإماراتي والتركي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جهتها، سلطت قناة "بي بي سي" البريطانية، الضوء على ما تحمله الزيارة من دعم وتعزيز لمسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث من المتوقع أن توقع دولة الإمارات وتركيا خلال الزيارة على 12 اتفاقية مشتركة تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وعلى بيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتحت عنوان " ترحيبا بزيارة أردوغان.. العلم التركي على برج خليفة" عنونت "سي إن إن" عربية مقالها الذي أشارت فيه إلى مظاهر الحفاوة والترحيب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث تم إضاءة برج خليفة بالعلم التركي وجملة "أهلا بكم" باللغة التركية.

وقالت إن الزيارة ستحمل رسالة تضامن من تركيا مع دولة الإمارات في ظل الهجمات الحوثية الأخيرة كما أنها ستشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بدورها، أكدت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية في تقرير بعنوان "أردوغان يزور الإمارات مع تعمق العلاقات التجارية والسياسية"، أن الزيارة ستسهم في تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين، مشيرة إلى أن تركيا احتلت المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما أن دولة الإمارات أعلنت مؤخرا عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.