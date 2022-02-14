قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إفريقيا كانت دائمًا متأخرة لأسباب تاريخية، موضحًا أن التقدم الإنساني على مستوى العالم كان دائمًا متأخرًا في إفريقيا.

وأضاف في تعقيبه على جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، اليوم الاثنين، أنّ هذا الثمن لا يمكن أن تستمر الدول الإفريقية أن تدفعه، معقّبًا: "مش معقول الدول الإفريقية تفضل تدفع ثمن الآثار المرتبة على فترة وجود استعماري في القارة واستغلال مواردها لسنوات طويلة جدًا وبالتالي القارة أصبحت أقل قارات العالم تقدمًا وأكثر قارات العالم في محدودية الدخل".

وذكر أنّ حجم الفقر والجهل والتخلف ضخم جدًا، لافتًا إلى أن نصف سكان الطاقة يفتقدون إلى الطاقة، وتساءل عن قدرة الدول في التعامل مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢ في دورته الخامسة.

يأتي ذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

ويعد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.