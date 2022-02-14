وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين.

وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.





وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إنّ زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".

وأوضح أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال زيارته للإمارات، الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.