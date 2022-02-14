أصدقاء الأمير هاري: مذكراته ستكشف حقيقة مشاعره تجاه زوجة والده الملكة القادمة لبريطانيا

صرّح أصدقاء مقربون من الأمير هاري، بأن مذكراته التي سيتم نشرها في كتاب خلال وقت لاحق من هذا العام، ستكشف مشاعره الحقيقية تجاه زوجة والده كاميلا باركر، التي أعلنت الملكة إليزابيث منذ أيام قليلة عن أنها ستكون ملكة بريطانيا القادمة، هذا بحسب ما نشر في موقع "الدايلي ميل".

كشفت المصادر، عن قلق العائلة المالكة عما قد يقوله هاري في المذكرات التي حصل مقابلها على 14.7 مليون جنيه إسترليني، خاصة وأن كاتبها جي آر مورينجر قال إنها ستكون كشف حساب لجميع المغامرات، والخسائر ودروس الحياة التي عاشها هاري مع عائلته، والتي ساهمت في تكوين شخصيته الحالية.

وقد صدمت الملكة إليزابيث والأمير تشارلز والأمير ويليام، عندما علموا أن هاري كتب مذكراته في السر لمدة عام كامل، كما شعروا بالقلق عندما قال أصدقاؤه في وسائل الإعلام: "إذا كانت العائلة المالكة تعتقد أن هاري أصبح شخصا لينا، فلينتظروا حتى يقرأوا مذكراته، ويكتشفون ما كتبه"، بحسب ما ذكر في موقع "ذا ميرور".

يذكر أنه تعرض هاري لانتقادات عديدة لتجاهله إعلان الملكة إليزابيث عن أنها منحت مباركتها لتكون كاميلا الملكة القادمة لبريطانيا، حيث صمت لمدة 4 أيام، ثم تحدث لجميع متابعيه حول العالم عن الدور الهام الذي لعبته والدته الراحلة الأميرة ديانا لمكافحة مرض الإيدز.

وأخبر صديق مقرب من الأمير هاري موقع "الدايلي ميل"، بأن صمته يعبر عن الكثير، فهو مازالت علاقته بزوجة أبيه كاميلا، علاقة فاترة، قائلا: "بالرغم من أن العلاقة بينهما كانت متوترة في البداية ثم استقرت، إلا أنها استقرت فقط من أجل إظهار وحدة العائلة المالكة أمام العالم، وليس لأن العلاقة بينهما أصبحت جيدة، فهاري وويليام لم يكونا يوما قريبان من كاميلا، ومازالا ليسا قريبان منها".