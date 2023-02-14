تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عودة الفريق الأبيض إلى الانتصارات مرة أخرى، بعد الفوز على سموحة مساء الإثنين.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره سموحة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «لاعبو الزمالك طلعوا رجالة في مباراة سموحة، وغدًا سيتم صرف جميع مستحقاتهم المتأخرة، لأنهم أسعدوا جماهير النادي».

وأضاف منصور: «متبقى لنا 17 مباراة في الدوري و 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، والفريق قادر على العودة للمنافسة على البطولتين مرة أخرى».

وتطرق منصور للحديث عن سيف جعفر، قائلا: «كسبنا في مباراة سموحة سيف جعفر و 110 ملايين جنيه، لأن اللاعب أثبت أنه أفضل من إمام عاشور 100 مرة».

وتابع: «سيف فاروق جعفر أثبت أنه أفضل من إمام عاشور 100 مرة، وأفضل كذلك من والده على الأقل لم يسقط دائما في منطقة الجزاء، لكي يتحصل على ضربة جزاء».

وأتم: «أريد توجيه اللوم لـ قناة الزمالك، لأنهم يشكرون فيريرا واللاعبين على أدائهم أمام سموحة، ولم يذكرني أحدًا بالخير برغم أنني رئيس النادي وقائد المركب، ولا أنا مليش غير الشتيمة فقط».