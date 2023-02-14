وزير التنمية المحلية يتلقي تقريرا عن جهود المحافظات لإزالة تجمعات الأمطار

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والغربية، للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها.

وأشارت الغرفة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن ومراكز أحياء المحافظات المشار إليها، والتى تقوم بدورها بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أية معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات؛ للتعامل مع أية أزمة طارئة، واستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات مع موجة الطقس السيئ.

وشدد على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أولا بأول؛ ولتذليل أية معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.