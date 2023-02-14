يُنظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية؛ حفلاً فنياً للمنشد الشيخ زين محمود، في الثامنة مساء الجمعة.



يأتي هذا الحفل في إطار اهتمام قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتعزيز جهود الدولة المصرية في صون وتعزيز التراث، وإحياء التراث الشعبي المصري، من خلال إعادة تقديم الموشحات والمواويل، والسير الشعبية في صورة جاذبة لجمهور اليوم.



يُذكر أن الشيخ زين محمود من مواليد محافظة المنيا عام 1986، نشأ في بيت صوفي، حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وبدأ في تلاوته أسوة بوالده وابن عمه. كانت بدايته عندما شارك كمنشد في مسرحية "تغريبة عبدالرازق"، والتي عُرضت في قصر ثقافة بني مزار عام 1992، وقام بعدها المخرج حسن الجريتلي بضمه إلى فرفته المسرحية، وهناك تعلم الغناء الشعبي على يد الشاعر الجنوبي الشهير سيد الضوي، وبعد انضمامه للفرقة بعامين، قدَّم عرضًا مع الفرقة في سويسرا، قبل أن يتوجه معها إلى فرنسا، والولايات المتحدة، والبرازيل.



شارك الشيخ زين محمود في تأليف العديد من الأعمال الغنائية، وكذلك الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية منها: ألوان السما السبعة، وجنينة الأسماك.