حملة مكبرة لازالة الإشغالات بشارع المنشية بقوص

قاد رئيس مركز قوص بمحافظة قنا قدري الشعيني، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع بالمدينة، استهدفت إزالة الإشغالات بشارع المنشيه بوسط البلد.

وقال الشعيني، إن افتراش الباعة الجائلين أرصفة الشارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق يؤثر سلبًا على السيولة المرورية سواء أمام حركة السيارات أو المارة المترجلين، مؤكدا أنه وردت العديد من الشكاوي من قبل المؤسسات الحكومية والأهالي بالشارع يستغيثون من حالة الشارع.

وأضاف أن الحملة أسفرت نتائجها عن تحرير ١٥ محضر إشغال طريق، وأنه تمت مراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسلامة والصحة المهنية للمحال التجارية بالشارع.

من جهته، قال نائب رئيس مركز قوص فراج الوحش، إن أعمال رفع الإشغالات صاحبها تنفيذ حملة نظافة للشارع لاستكمال الصورة الجمالية له.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية تستهدف القضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشآت التجارية وإزالة كل أشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.