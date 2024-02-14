الكيلاني: تدشين التعاون مع هيئة الترفيه السعودية بحفل موسيقي في الأوبرا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بصدد توقيع بروتكول تعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى القاهرة، موضحة أن الاتفاقيات الجديدة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون في المجال الثقافي والفني الممتد منذ زمن بعيد.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أنّ البروتوكول يتضمن تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت عن حضور المستشار تركي آل شيخ حفل غنائي كبير سيُقام في دار الأوبرا المصرية يوم السبت المقبل، كبداية لتدشين سلسلة من الحفلات التي ستُقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت أنّ الأنشطة تشمل مجموعة من الحفلات المشتركة في مجالات مختلفة، مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه والعروض المسرحية، موضحة أن المسرحيات سيجرى عرضها في المملكة العربية السعودية على أن تكون إعادة العرض في القاهرة.

وأضافت أنّ الحفلات الغنائية سوف تشهد مشاركة الفنانين السعوديين والمصريين في كلّ من مصر والسعودية في نشاط ثقافي وفني ممتدّ عبر العام يشمل حفلات للنجوم والمواهب الصاعدة.