أونروا: استشهاد وإصابة وفقدان 5% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن الثمن الذي دفعه السكان المدنيون بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة «لا يوصف».



وبحسب ما نشرته الوكالة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، نوه لازاريني، أن 5% من سكان غزة استشهدوا وأصيبوا وفقدوا، خلال 4 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن «17 ألف طفل انفصلوا عن والديهم».





"The price the civilian population has paid is unspeakable"@UNLazzarini: In only 4 months, 5% of the📍#Gaza population has been killed, injured or is missing.



17,000 children separated from their parents.



Possible starvation & famine.



There is simply no safe place in #Gaza pic.twitter.com/1NjuqE3Mr5