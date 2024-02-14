أونروا: استشهاد وإصابة وفقدان 5% من سكان غزة منذ 7 أكتوبر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن الثمن الذي دفعه السكان المدنيون بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة «لا يوصف».



وبحسب ما نشرته الوكالة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، نوه لازاريني، أن 5% من سكان غزة استشهدوا وأصيبوا وفقدوا، خلال 4 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن «17 ألف طفل انفصلوا عن والديهم».





"The price the civilian population has paid is unspeakable"@UNLazzarini: In only 4 months, 5% of the📍#Gaza population has been killed, injured or is missing.



17,000 children separated from their parents.



Possible starvation & famine.



There is simply no safe place in #Gaza pic.twitter.com/1NjuqE3Mr5 — UNRWA (@UNRWA) February 14, 2024



وشارك عشرات الفلسطينيين في وقفات تضامنية بعدة محافظات، اليوم الأربعاء، تنديدا بتجميد تمويل بعض الدول لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وبالعدوان الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.



ففي بيت لحم، نظمت مديرية التربية والتعليم وقفة دعم لوكالة «أونروا»، إذ احتشد المئات من طلبة مدارس مدينة بيت لحم في ساحة المهد، ورفعوا يافطات كُتبت عليها عبارات التنديد بتقليص الخدمات والدعم لها، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.



وقال مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر، إن تنظيم هذه الوقفة يراد منه إطلاق صرخة للعالم والضمائر الحية مفادها: «كفى قتلا وتدميرا في قطاع غزة، نحن شعب يستحق الحياة، وعليكم أن تكونوا عند مسؤولياتكم في مساعدة شعبنا مع التأكيد على دعم الأونروا واستمرار عملها، لأن لها الدور الكبير في تقديم الخدمات في مجالي الصحة والتعليم».



وأشار جبر إلى أن محافظة بيت لحم يوجد فيها 8 مدارس تابعة للأونروا في المخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة، إضافة إلى بلدة بتير وقرية الولجة، وعليه، فإن أي تقليص للخدمات والدعم من شأنه إعاقة المسيرة التعليمية فيها وحرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم المشروع في تلقي التعليم.



وأشاد بجهود الهيئات التدريسية الحريصة على مواصلة عملها في إنجاح المسيرة التعليمية رغم الظروف القاهرة، وتفويت الفرصة على المحتل في النيل من الاستحقاق الوطني المتمثل في التعليم.