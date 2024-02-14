اليونسكو: تضرر 341 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية

منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تضرر 341 موقعا ثقافيا في الدولة الواقعة في شرق أوروبا، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ومن بين المباني الأكثر تضررا كاتدرائية التجلي في مركز أوديسا التاريخي، وهي أحد مواقع التراث العالمي، حسبما ذكرت اليونسكو في باريس يوم الثلاثاء.

وتم تدمير الكاتدرائية في عام 1936 في عهد الحاكم السوفيتي جوزيف ستالين وأعيد بناؤها وفقا للأصل بين عامي 2000 و 2002.

وقالت اليونسكو إنه لا يمكن تحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الـ 341، لكن إجمالي الأضرار التي لحقت بالهياكل الثقافية والسياحية منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 يقدر بحوالي 5ر3 مليار يورو (75ر3 مليار دولار).

وعلى مدى العامين الماضيين، تمكنت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها من جمع حوالي 66 مليون دولار. ووفقا لليونسكو، فإن أهم مانح هو اليابان بمبلغ 25 مليون دولار.