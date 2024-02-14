ألمانيا ترحب بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات لأوكرانيا

رحبت الحكومة الألمانية بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الأربعاء، إن "الموارد المتضمنة في هذه الحزمة ذات أهمية كبيرة حتى تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في الدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب العدوانية الروسية".

في الوقت نفسه، أعرب هيبشترايت عن أمله في أن يوافق مجلس النواب (الحجرة الثانية في الكونجرس الأمريكي) أيضا على هذه الحزمة.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة مجلس النواب على هذه الحزمة تعتبر غير محسومة، إذ إن الجمهوريين يمتلكون أغلبية بسيطة داخل هذا المجلس، وهناك نواب من الجناح اليميني داخل الحزب الجمهوري يعارضون منذ فترة طويلة تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.

وحسب تصريحات هيبشترايت، فإن من الممكن أن يروج المستشار الألماني أولاف شولتس لموافقة حزب النواب وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حيث أوضح هيبشترايت أن شولتس سيعقد لقائين على هامش المؤتمر يوم السبت المقبل مع ما مجموعه أكثر من 100 نائب من الكونجرس الأمريكي.

وتنص الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ على تخصيص مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها قرابة 60 مليار دولار.