قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون ضرورة وضع خطة للوصول إلى سلام دائم في غزة



أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مساء اليوم السبت، ضرورة وضع خطة للوصول إلى سلام دائم في غزة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لرئيس الوزراء كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، هذا الصباح.

واتفق القادة الثلاثة خلال الاتصال على أن الوضع في غزة «مروع»، مؤكدين الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار فورًا، ورفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات، وتوفير الغذاء العاجل للمحتاجين في غزة.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني كيف ستمضي المملكة المتحدة قدمًا في خططها للتعاون مع شركاء، مثل الأردن، لإسقاط المساعدات جوًا، وإجلاء الأطفال المحتاجين إلى مساعدة طبية.

وبحسب البيان، اتفق القادة على أهمية ضمان وضع خطط فعّالة لتحويل وقف إطلاق النار المُلحّ إلى سلام دائم.

وناقشوا عزمهم على العمل معًا بشكل وثيق على خطة تُمهّد الطريق نحو حل طويل الأمد، يضمن تحقيق الأمن في المنطقة.