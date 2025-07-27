أشعل فريق "ديسكو مصر" أجواء حفل الافتتاح بوصلات من الغناء والرقص استمرت لأكثر من ساعة ونصف، قدّم خلالها مجموعة من ريمكسات أشهر أغاني الأفلام إلى جانب عدد من تراكاته الخاصة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشهدت الليلة أيضًا مشاركة المطرب الصاعد شهاب، الذي أضفى المزيد من الحماس والإثارة، وتفاعل معه الحضور في أجواء مليئة بالطاقة.

واختتم فقرات الحفل نجم الراب عفروتو، الذي حضر بصحبة صديقه النجم مروان موسى، وكان في استقبالهما منظم الحفل وليد منصور، إلى جانب سيد مصطفى ومحمد جمال.

وقدّم عفروتو باقة من أغانيه التي أشعلت المسرح وتجاوب معها الجمهور، من بينها: "فرق خبرة"، "على بعضي"، "مش بالحظوظ"، "سجارة"، وغيرها من الأعمال التي جاءت بناءً على طلبات الجمهور الحاضر.

يُذكر أن عفروتو ومروان موسى كانا قد شاركا النجم أحمد سعد مؤخرًا في أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه"، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وحققت رواجًا واسعًا، متصدرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي.