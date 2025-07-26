رئيس وزراء المجر: لن ندعم ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة دون الإفراج عن الأموال المجمدة

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، بأن حكومته لن تدعم الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي الممتدة لسبع سنوات، ما لم تفرج بروكسل عن جميع الأموال الأوروبية المجمدة حاليًا.

ونقل موقع "زون بورس" عن أوربان قوله: "لن ندعم الميزانية الأوروبية الجديدة حتى يتم الإفراج عن كافة الأموال المجمدة".

وانتقد أوربان القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بـ"الضعيفة" في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وقال: "دائمًا ما تكون القيادة الحالية آخر من يوقّع الاتفاقيات مع واشنطن، ودائمًا ما تكون تلك أسوأ الاتفاقيات".

ودعا رئيس الوزراء المجري إلى "تغيير التوجه الحالي داخل الاتحاد الأوروبي".