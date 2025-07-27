«المحامين» تعلن مجموعة من القرارات بشأن واقعة نادي جليم بالإسكندرية

أعلنت النقابة العامة للمحامين أن النقيب العام، عبدالحليم علام، يتابع من الإسكندرية مجريات التحقيق في واقعة نادي جليم، وذلك في ضوء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، والتي تبيّن من التحقيقات الأولية أنها تختلف في مضمونها عمّا تم تداوله، وفقًا لما رصدته كاميرات المراقبة داخل النادي.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن تفاصيل الواقعة، بحسب تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالنادي، تختلف تمامًا عن الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحرصًا من النقابة على إجلاء الحقيقة أمام الجمعية العمومية، ولحين استكمال التحقيقات، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: وقف الموظف المعني عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، مع تكليف إدارة شؤون العاملين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لفصله.

ثانيًا: استكمال التحقيقات في الواقعة، بما يشمل الاستماع إلى شهود العيان وتفريغ تسجيلات الفيديو.

ثالثًا: إحالة الموظف إلى معمل التحاليل لإجراء الفحوصات المطلوبة.

رابعًا: إعداد نسخة من أوراق التحقيق، بعد استكمالها، وإرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الاعتداء، مع إرفاق وحدات التخزين (فلاشات) التي تتضمن تسجيلات الفيديو.

خامسًا: تكليف نقابة المحامين في الإسكندرية بتنفيذ الإجراءات المذكورة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورات تشير إلى اعتداء أحد العاملين بنادي جليم في الإسكندرية على أحد المحامين.