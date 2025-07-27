قال المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن إجمالي الصادرات قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن بلغ إجمالي الصادرات 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 290 مليون دولار في عام 2023.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» عبر «ON E» أن المستهدف الوصول إلى حجم صادرات القطاع أكثر من 350 مليون دولار بنهاية 2025، مشيرا إلى أن الدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات الأثاث المصرية، بما يقارب 80% من إجمالي الصادرات.

وأوضح أن غرفة صناعة الأثاث تعمل في عدة اتجاهات؛ منها دعم الشركات في تطوير منتجاتها وتصميماتها، ومساعدها في المشاركة بالمعارض الدولية، والتواصل باستمرار مع مكاتب التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج المصري؛ لتمكينه من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

وذكر أن قطاع الأثاث المصري يتميز بتنوع منتجاته المصدرة، والتي تشمل الأثاث المنزلي والمكتبي، وأثاث الفنادق والمشاريع، بالإضافة إلى أثاث المدارس، فضلا عن الأبواب والمستلزمات الطبية الخشبية.