ماكرون بعد اتصال مع الشرع: يجب تفادي تكرار أعمال العنف في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال ماكرون في تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية عقب الاتصال، "إن أعمال العنف الأخيرة في سوريا تذكر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية، ومن الضروري حماية السكان المدنيين".

وأردف أنه "من الملح تفادي تكرار مشاهد العنف ومن الضروري محاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف "من المنتظر أن تباشر ملاحقات قانونية استنادا إلى التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة".

وتابع بالقول "إن وقف إطلاق النار في السويداء يشكل إشارة إيجابية، و يتعين الآن أن يفتح حوار هادئ السبيل لتحقيق هدف توحيد سوريا، بما يضمن حقوق جميع مواطنيها".

وأضاف "تحدثت مع الرئيس السوري حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن".

واستطرد بالقول "كذلك، من الأساسي أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية، وقد سمحت المحادثات الثلاثية بتحديد الخطوات المقبلة يوم أمس".

وتابع ماكرون "جددت تأكيد التزامنا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وتناولنا في هذا السياق الاتصالات مع إسرائيل، وأكدنا معا دعمنا للتعاون في سبيل استقرار الحدود السورية اللبنانية. فرنسا مستعدة لمواكبة هذه الجهود".

واختتم بالقول "أخيرا، أشدت بالتزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال".