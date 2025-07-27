قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم ليس «ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟»؛ ولكن «ما الذي لم تفعله مصر؟» واصفا سؤال «ماذا قدمت مصر» بأنه «ظالم وقاس».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN» أن الوعي المصري بالخطر سبق الجميع، مشيرا إلى أن «أول من أثار القضية الفلسطينية كانوا المصريين، منذ نهايات القرن التاسع عشر، عندما لاحظ كُتابنا تزايد الهجرات اليهودية؛ بهدف إقامة مستعمرات، فكانت الصحافة المصرية أول من نبه لهذا الخطر».

ونوه أن أول اعتراض رسمي على وعد بلفور عام 1917 صدر عن الحكومة المصرية، وتبعه مظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمدن الكبرى.

وكشف عن مواقف تاريخية رفضت فيها مصر مقايضة سيادتها بالقضية الفلسطينية، قائلا: «في عام 1947، رفض رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي عرضا من الاتحاد السوفيتي بمساندة استقلال مصر مقابل عدم معارضة مشروع تقسيم فلسطين الذي سيصدر عن الأمم المتحدة بنهاية العام».

وتابع : «في نفس العام، عرض السفير الأمريكي على النقراشي مساعدة مصر في طرد الإنجليز وتقديم كل أنواع الدعم العسكري والاقتصادي، مقابل مطلب واحد فقط، عدم الوقوف ضد مشروع تقسيم فلسطين، وقبول تهجير 80 ألف فلسطيني إلى مصر؛ فكان رد النقراشي باشا الرفض ،قائلا إن هذا ليس في مصلحة فلسطين، وبلدنا ليست للاستيطان».

وأضاف أن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة مصرية، متسائلا: «هل تساءل أحد كم كانت تكلفتها في بلد يعاني أزمة اقتصادية، وكم خسرت مصر في قناة السويس؟»، مشيرا إلى أن «الهجمة على مصر يقف خلفها طرداء العرب في أوروبا، الذين غادروا بلادهم إما بمطاردات قانونية، أو بسبب فضائح وغيرها» حسب تعبيره.