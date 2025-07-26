الاتحاد الأوروبي: نعول على لقاء ترامب في نزع فتيل الحرب التجارية مع واشنطن

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إنها ستلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، مما زاد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي وتفادي اندلاع حرب تجارية عبر ضفتي الأطلسي.

ويقول أشخاص مطّلعون على مسودة الاتفاق التجاري، إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية تبلغ نحو 15% على معظم الواردات من شريكها التجاري الأكبر، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "بعد مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب، اتفقنا على اللقاء في اسكتلندا الأحد، لمناقشة العلاقات التجارية عبر الأطلسي، وكيف يمكننا الحفاظ على قوتها".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها ستسافر إلى اسكتلندا "بدعوة من ترمب"، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع هناك بلعب الجولف ولقاء مسؤولين بريطانيين يضغطون عليه لخفض الرسوم الجمركية على الصلب وبعض المشروبات الكحولية.

سد الفجوات المتبقية في المفاوضات

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات، في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان لسدّ الفجوات المتبقية قبل الموعد النهائي للمهلة التي حددها ترمب في الأول من أغسطس المقبل، والتي أعلن أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على التكتل الأوروبي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

واستمرت المحادثات بين بروكسل وواشنطن، ما يقارب أربعة أشهر، فرضت خلالها الولايات المتحدة تعريفات إضافية بنسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الرسوم الأساسية التي يبلغ متوسطها 4.8%.

وفي حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، الجمعة، قال ترمب إن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50 %" لإبرام اتفاق تجاري بين الطرفين.

وأضاف: "سيكون هناك اتفاقاً يجبرهم على خفض تعريفاتهم الجمركية. لأنها حالياً عند 30%، وسيتوجب عليهم تخفيضها. أو يمكنهم الإبقاء عليها كما هي، لكنهم يريدون الاتفاق بشدة".

20 نقطة خلاف

وعند وصوله إلى اسكتلندا، الجمعة، قال ترمب، إن هناك حوالي 20 نقطة خلاف لا تزال عالقة في المفاوضات، لكنه رفض الإفصاح عنها.

في إطار الاتفاق التجاري الذي أُبرم هذا الأسبوع مع اليابان، تعهدت طوكيو باستثمار 550 مليار دولار في قطاعات استراتيجية أمريكية، مثل أشباه الموصلات.

وقال ترامب، الخميس، إن اليابان "خفضت تعريفاتها الجمركية". لكن على أساس الوزن التجاري، الذي يأخذ في الاعتبار نوعية البضائع المتبادلة، فإن متوسط الرسوم السابقة كان 1.6% فقط.

وبلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 1.6 تريليون يورو في عام 2023، مما يجعلها واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم. ويسعى ترامب إلى تقليص العجز التجاري السنوي في السلع الذي بلغ ما يقارب 200 مليار يورو في عام 2024.

وتشمل مسودة الاتفاق بروكسل وواشنطن، بحسب "فاينانشيال تايمز"، فرض تعريفات بنسبة نحو 15%، مشابهة للصفقة المبرمة مع اليابان، مع خفض الرسوم الأميركية على السيارات وقطع الغيار من 27.5%.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يضغط للسماح بدخول بعض صادرات الصلب والألومنيوم إلى السوق الأمريكية، بتعريفات أقل من الـ50% المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.