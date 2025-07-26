مصادر سورية: 1700 قتيل في اشتباكات السويداء

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كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، عن حصيلة قتلى أحداث محافظة السويداء الدامية في سوريا.

وقالت مصادرنا إن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط 1700 قتيل في الاشتباكات الأخيرة بينهم 200 من منتسبي الأمن العام من الدروز ومقاتلين من الفصائل الدرزية.

وأضافت: "قتلى الأمن العام والجيش والعشائر في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا يقدر بأكثر من 1500".

وتابعت: "التقديرات الأولية تشير إلى 1000 مفقود و 700 معتقل من السويداء".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف في وقت سابق أن حصيلة قتلى اشتباكات السويداء بلغت 1386 من جميع الأطراف.

كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.

وخلال أسبوع من الاشتباكات في السويداء، نزح أكثر من 128 ألف شخص، وفق ما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، وأن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا في يوم واحد.

واندلعت اشتباكات بين البدو ومسلحين من طائفة الدروز، وأرسلت دمشق قوات لكبح القتال، بعدها، هاجمت إسرائيل قوات الحكومة السورية في الجنوب وقصفت وزارة الدفاع في دمشق مبررة ذلك بحماية الدروز وبأنها تريد أن يظل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح.