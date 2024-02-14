الغرفة التجارية بمطروح: بناء 8 أسواق سلعية في جميع المراكز بتخفيضات 35% طوال رمضان

قال سليمان عبدالواحد القناشي، أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح، إنه تقرر بناء 8 أسواق سلعية كبيرة في مراكز المحافظة الثمانية بنسبة تخفيضات في الأسعار تصل إلى 35%، استعدادا لشهر رمضان، بإجمالي ميزانية تقترب من 3 ملايين جنيه تقريبا.

وأوضح أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح، فى تصريحات خاصة لجريدة الشروق، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح برئاسة الحاج مختار جبريل، قرر تشكيل لجنة للأسواق السلعية، برئاسة أمين صندوق الغرفة التجارية تستهدف إقامة أسواق سلعية بكل من مراكز مرسى مطروح، العلمين، الحمام، الضبعة، سيوة، السلوم، النجيلة، سيدي براني، لتوفير وبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بداية من الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستمر فى العمل حتى نهاية شهر رمضان، بميزانية تقترب من 600 ألف جنيه لمركز مرسى مطروح و300 ألف جنيه لكل مركز من المراكز السابعة المتبقية بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين جنيه تقريبا.

وأكد أن الأسواق ستقوم بتوفير 2 كيلو جرام سكر وزجاجة زيت وزن لتر و2 كيلو جرام أرز يوميا لكل مواطن بأسعار مخفضة، مع فرض رقابة بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشى مديرية التموين.