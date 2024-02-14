أكد حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الخضروات والفاكهة ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة القادمة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء: «نبشر الناس أن أسعار الخضروات والفاكهة ستنخفض، الطماطم بها انخفاض والبطاطس والبصل انخفض تماما، والثوم سيتوفر ابتداءً من الشهر المقبل».

وأكد أنه لا توجد أزمة على مستوى توافر الخضروات والفاكهة بالأسواق، داعيا المواطنين إلى الترشيد في الاستهلاك، مستشهدا بقول الله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»، مضيفا: «رمضان شهر عبادة لازم يكون عندنا ثقافة الترشيد والادخار، لو عندنا قلة معروض في منتج نشتغل على ترشيد الاستهلاك مش عيب».

من جانبه، دعا الإعلامي يوسف الحسيني إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن، قائلا: «هو إحنا أغنى من بتوع النرويج! الناس بتشتري موزة، تفاحة، برتقالة، والنرويج أسعد شعوب العالم مع أنهم أغنياء لكن بيشتروا على الأد».

ونصح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة؛ المواطنين بتجنب شراء الخضروات والفاكهة بأسعار مرتفعة، قائلا «اللي يلاقي حد يغلي في السعر؛ ميأخدش منه لأن الخضار والفاكهة منتج قابل للتلف، واذهبوا إلى العروض في السلاسل التجارية».

واختتم موجها رسالة إلى التجار، قائلا «إنهم سيحققون أرباحا أكبر من خلال بيع كميات كبيرة بأسعار مخفضة».